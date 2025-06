I centrocampisti più costosi della Serie A: Douglas Luiz alla Juventus non rompe il record

La Juventus è a un passo dal piazzare il colpo a centrocampo per la prossima stagione. L'affare Douglas Luiz è ormai in dirittura d'arrivo, l'accordo con l'Aston Villa è raggiunto, complice la necessità degli inglesi di vendere entro il 30 giugno, e si attendono gli ultimi passi formali.

Le visite mediche innanzitutto, il centrocampista classe 1998 dovrebbe sostenerle nelle prossime ore direttamente negli Stati Uniti dove è impegnato con il Brasile nella Copa América; previste anche le visite mediche di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, contropartite tecniche nell'operazione che prevede anche un conguaglio cash di 25 milioni di euro, portando la valutazione complessiva di Douglas Luiz a 50 milioni di euro.

Ma dove si piazza il brasiliano nella classifica all time della Serie A?

LA CLASSIFICA - Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei centrocampisti più costosi nella storia del massimo campionato. Douglas Luiz, nonostante una valutazione elevata, non stabilisce comunque il record per la Serie A ma si mette alle spalle diversi nomi importanti nella storia delal Juventus e non solo.

Discorso diverso guardando la classifica mondiale dei centrocampisti più costosi, con sei giocatori che hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro: Jude Bellingham (103 milioni, dal Borussia Dortmund al Real Madrid nel 2023/24), Paul Pogba (105 milioni, dalla Juventus al Manchester United nel 2016/17), Moises Caicedo (116 milioni, dal Brighton al Chelsea nel 2023/24), Declan Rice (116,6 milioni dal West Ham all'Arsenal nel 2023/24), Enzo Fernandez (121 milioni dal Benfica al Chelsea nel 2022/23) e Philippe Coutinho (135 milioni, dal Liverpool al Barcellona nel 2017/18).