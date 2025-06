I club che hanno speso di più nel mercato invernale: Como e Milan nella top 10 mondiale

La finestra invernale del calciomercato si è chiusa e ed è stata una delle sessioni più calde degli ultimi anni. Ma chi ha speso e chi ha incassato di più? In entrambi i casi, l'Italia c'è: la Serie A entra nelle due top 10 mondiali.

La mezzanotte del 3 febbraio ha messo la parola fine alle operazioni di mercato in entrata per le top 5 leghe ed è tempo di bilanci. La Serie A ha seguito ancora una volta la Premier League che, evidenzia Transfermarkt.it, piazza al primo posto il ManchesterCity nella speciale classifica dei club più "spendaccioni" d'inverno: 218 milioni di ero investiti per regalare sei nuovi interpreti a Pep Guardiola.

Nella top 10, però, trovano spazio ben due squadre del massimo campionato: il Como fa spese da record, completa 10 acquisti sfiorando i 50 milioni di euro di investimenti. Più del Manchester United, più anche del Milan che entra grazie a Santiago Gimenez e Warren Bondo in questo speciale elenco.

Brilla invece per incassi il Napoli, vista la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, sfiora soltanto la top 10 il Lecce con la partenza di Patrick Dorgu.

SPESE PER CLUB MERCATO INVERNALE 2025: LA TOP 10

1) Manchester City - 6 acquisti, 218 milioni di euro

2) Al-Nassr - 2 acquisti, 77 milioni di euro

3) Rennes - 9 acquisti, 73,7 milioni di euro

4) PSG - 1 acquisto, 70 milioni di euro

5) Al-Ahli - 3 acquisti, 59 milioni di euro

6) Lipsia - 4 acquisti, 55,5 milioni di euro

7) Wolves - 3 acquisti, 50 milioni di euro

8) Como - 10 acquisti, 49,2 milioni di euro

9) Brighton - 3 acquisti, 48,7 milioni di euro

10) Milan - 5 acquisti, 48,5 milioni di euro

INCASSI PER CLUB MERCATO INVERNALE 2025: LA TOP 10

1) Aston Villa - 111 milioni di euro

2) Porto - 110 milioni di euro

3) Eintracht Francoforte - 79 milioni di euro

4) Napoli - 71 milioni di euro

5) PSG - 59 milioni di euro

6) Lens - 54 milioni di euro

7) Botafogo - 46 milioni di euro

8) Palmeiras - 42 milioni di euro

9) Stade Reims - 38 milioni di euro

10) Zenit - 36 milioni di euro