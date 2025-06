I giovani in Serie A, la classifica degli Under 23: si parte da una differenza sostanziale fra la rosa del Verona, che ne conta 18, e quella dell'Inter, ferma a 2, i due estremi del campionato per quanto riguarda il numero di giocatori appartenente alla categoria dei nati dal 1 gennaio 2001 in poi.

LE BIG -Juve e Napoli, le regine italiane del mercato e presto di fronte l'una all'altra per candidarsi al ruolo di sfidante numero uno della banda di Inzaghi, si fronteggiano anche in questa speciale classifica, mentre deludono i nerazzurri, e sorprendentemente anche il Milan.

Ecco la classifica con tutte le squadre di Serie A: