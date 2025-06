I migliori della Serie A, i candidati per ogni ruolo: fuori Lautaro e Thuram

La Serie A 2024/25 volge al termine ed è arrivato il momento delle premiazioni di fine stagione. E tra i candidati non ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

La Lega Serie A ha reso note le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo del massimo campionato, dai migliori giovani agli attaccanti passando da portieri, difensori e centrocampisti.

Da David de Gea al capocannoniere Mateo Retegui, da Nico Paz a Scott McTominay e Tijjani Reijnders, da questi 15 giocatori emergeranno i 5 MVP per ruolo.

Tra i 15 trovano spazio solo 4 giocatori di Napoli e Inter, squadre che si giocano lo Scudetto fino all'ultima giornata, e di conseguenza non manca qualche esclusione eccellente: Yann Sommer e Francesco Acerbi non entrano tra i migliori portieri e difensori, a centrocampo fuori dal contest Khéphren Thuram, davanti spiccano le assenze di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ademola Lookman.

Fuori dai candidati per vincere i premi per ruolo, ma restano aperti i giochi per l'MVP - Best Overall, il migliore della stagione: come si legge nel comunicato, sarà annunciato direttamente venerdì 23 maggio.