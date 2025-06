I trasferimenti a parametro zero più preziosi di sempre: domina Mbappé, Rabiot nuovo Calhanoglu? Ci sono Donnarumma e Zielinski

Il momento della verità si avvicina. Ancora pochi giorni e la fine del mese, in data 30 giugno 2024, coinciderà con il termine dei contratti per alcuni giocatori in giro per l’Europa. Il caso dell'estate, già compiutosi, è sicuramente quello di Kylian Mbappé, dal PSG al Real Madrid in qualità di trasferimento più prezioso di sempre per un parametro zero.

Una categoria nella quale potrebbe rientrare anche Adrien Rabiot, il cui prolungamento di contratto con la Juventus è ancora lontano dall’essere definito. La trattativa, nonostante diverse aperture, non è mai arrivata al punto di incontro fra la richiesta di 8 milioni di euro annui di ingaggio e la proposta che è anche inferiore all'attuale ingaggio da 7 milioni. Un addio, dunque, è ancora possibile e Milan e Inter, secondo le ultime indiscrezioni, hanno già avuto i primi contatti con la mamma-agente Veronique. Sarà un bivio importante per la carriera di Rabiot: il giocatore rischia di inserirsi, nuovamente, nella classifica dei trasferimenti a parametro zero più preziosi di sempre (secondo i dati forniti da Transfermarkt, in base alla valutazione di quel determinato giocatore al momento dell'arrivo a zero nel nuovo club).