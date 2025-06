I wrapped di CM: da Koopmeiners a Zirkzee, da Oaktree a San Siro, dal derby Scudetto a Inter-Juve 4-4

Il riepilogo della musica che ognuno di noi ha più cercato e amato nel corso dell’anno. Questo sono i "wrapped", una funzione messa a disposizione dalla piattaforma Spotify che anche quest'anno abbiamo voluto adattare l'idea alle notizie di calciomercato e non solo: ecco a voi, divise in cinquine, dapprima i primi cinque colpi di mercato, tra acquisti e rinnovi di contratto; poi i 5 tormentoni come trend topic; infine le cinque partite delle quali più si è parlato in quest'anno. Siete d'accordo con le nostre scelte?