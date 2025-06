Il Barcellona sogna il Triplete... di Triplete: uomini e donne in corsa, l'Under 19 ce l'ha fatta. I migliori talenti

C'è un Barcellona che sogna il Triplete (anzi, due) e uno che l'ha già centrato. Si tratta della Juvenil A, la nostra Primavera, che ieri ha battuto per 4-1 i pari età Trabzonspor portando a casa la Youth League dopo aver vinto la Coppa Nazionale (5-0 al Saragozza in finale) e il campionato. Una stagione da incorniciare per i ragazzi Under 19 allenati da Juliano Belletti: sì, proprio quel Belletti, quello che ha deciso la finale di Champions League nel 2006, 2-1 tra Barcellona ed Arsenal.

TRIPLETE DI TRIPLETE - I giovani hanno aperto la strada, adesso tocca ai grandi... e alle grandi: se conosciamo benissimo la situazione del Barcellona maschile allenato da Hansi Flick, vincitore qualche giorno fa della Coppa del Re, in testa alla classifica di Liga con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid e in semifinale di Champions League contro l'Inter, giova sapere che la squadra femminile, guidata da Pere Romeu, ha un punto di vantaggio e una partita in meno rispetto al Real secondo, è in finale di Coppa della Regina contro l'Atletico di Madrid e in finale di Champions League contro l'Arsenal. Il club blaugrana è davvero vicino ad ottenere qualcosa di sensazionale con tutte le proprie squadre.

I TALENTI DE LA MASIA - In attesa di sapere se questo allineamento di pianeti troverà o meno una sua realizzazione sul campo, possiamo già celebrare l'impresa dei giovani catalani, capaci di eliminare in fila Dinamo Zagabria, Aston Villa, Stoccarda e AZ Alkmaar prima della finale. Abbiamo selezionato alcuni dei protagonisti di questo percorso per presentarveli, certi che ne scriveremo spesso in un futuro non molto lontano.