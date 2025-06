Il Bayern Monaco anticipa i saldi: 6 top player in vendita

Dopo aver perso per la prima volta la Bundesliga nell'ultimo decennio, il Bayern Monaco ha deciso di voltare pagina. Con Kompany in panchina, sarà rivoluzione: via il vecchio nucleo della squadra e spazio alle nuove leve, unico modo per colmare il gap col Bayer Leverkusen.

MERCATO - Come riporta Sky Sports De, saranno tanti gli acquisti (il primo della lista è Palhinha, un affare da 45 milioni) e, necessariamente, altrettante le cessioni per finanziarli. Nella lista dei cedibili sono quindi comparsi nomi altisonanti, pilastri della squadra nelle ultime stagioni che però ora, alla giusta offerta, sarebbero spinti ad andare via. Si tratta di giocatori di assoluto livello e chissà che non possano interessare anche alle squadre di Serie A, sempre pronte a sfruttare le occasioni che il mercato concede. Ecco i 6 cedibili del Bayern.