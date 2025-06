Il brand Milan vola: è il più cresciuto dal 2021, in Italia nessuno come i rossoneri

Il Milan continua a lavorare tra campo e mercato per prepararsi alla prossima stagione. Paulo Fonseca dirige gli allenamenti della squadra in vista della prima amichevole con il Rapid Vienna e della tournée negli Stati Uniti, mentre Furlani, Moncada e Ibrahimovic portano avanti le trattative per consegnare altri rinforzi dopo Alvaro Morata.

Il tutto sotto la gestione di RedBird, che porta a casa un altro successo: il brand dei rossoneri ha numeri top a livello internazionale, nessun altro club è cresciuto come il Diavolo.

E' quanto emerge dal report pubblicato da BrandFinance (che segue a quelli di Football Benchmark e YouGov), che conferma il rendimento del Milan nel quadriennio 2021-2024, evidenziando due passaggi di prestigio.