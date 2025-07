Il Bruges gela il Milan: "Diamo per scontato che Ardon Jashari rimanga. Non abbiamo ricevuto offerte convincenti"

Il club belga ritiene insufficiente la proposta rossonera e ha fatto sapere al centrocampista svizzero che non intende lasciarlo partire per Milano

Parole forti, che complicano tutto. Che allontano dal Milan Ardon Jashari, il grande obiettivo di mercato di Igli Tare. Che a questo punto è arrivato a un bivio: chiedere alla proprietà RedBird un ulteriore sforzo, per alzare l'asticella e convincere il Bruges con un'offerta irrinunciabile a lasciare partire il centrocampista svizzero oppure cambiare obiettivo. A oggi è la volontà del giocatore non basta per mandare in porto l'affare: è solo una questione di soldi, come è stata nel 2022 per Charles De Ketelaere. Il club belga non ha bisogno di vendere, non ha l'acqua alla gola. Nessun giocatore della rosa è considerato incedibile, ma nessuno partirà a prezzo di saldo. E la proposta rossonera per Jashari continua a essere considerata insufficiente.