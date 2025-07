Il Bruges non ha ancora accettato la seconda offerta del Milan per Jashari generando un malumore sempre più forte nel centrocampista svizzero

A mezzo stampa belga i dirigenti del Bruges hanno risposto alla seconda offerta del Milan ritenendola non all'altezza. Jashari ha chiesto a Tare di non alzarsi dal tavolo della trattativa: vuole solo il Milan

La telenovela Jashari non è ancora arrivata alla scena finale. ll Bruges fa sapere al mondo di non avere intenzione di cedere Ardon e lo fa con una intervista ai media belgi per poi trincerarsi dietro un "no comment" all'uscita della sede dell'Inter nel pomeriggio di ieri. Il Milan è sicuramente infastidito per il modo in cui ha dovuto prendere conoscenza del no all'offerta presentata ormai 10 giorni fa ma continua a sperare di poter chiudere l’operazione, anche perché Jashari è il suo primo obiettivo per il centrocampo. Allo stato attuale, anche l'unico considerando lo sforzo profuso e l'intensità con la quale sta cercando di arrivare al traguardo.