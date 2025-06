Il cooling break sotto gli occhi di Cardinale: il Milan non multa Theo Hernandez e Leao

È il caso che sta tenendo alta l’attenzione in casa Milan: cosa succederà a Theo Hernandez e Rafael Leao dopo l’episodio di ieri? Facciamo un passo indietro.

Nella sfida dell’Olimpico – pareggiata per 2-2 dai rossoneri contro la Lazio – i riflettori si sono accesi sui due giocatori simboli di quest’epoca milanista. Immediatamente successivo alla firma del pareggio, targato Rafa Leao (entrato in campo da pochi minuti, dopo l’esclusione dall’11 titolare), il direttore di gara Massa ha chiamato il classico cooling break per far rifiatare le squadre. Tutti gli elementi presenti sul rettangolo verde di gioco si sono diretti verso la propria panchina, tutti tranne Leao e Theo Hernandez, rimasti a dissetarsi dalla parte opposta del campo, come dimostra l'immagine (a cura della diretta televisiva di DAZN) di copertina dell'articolo - LEGGI QUI I DETTAGLI: THEO E LEAO NON PARTECIPANO AL COOLING BREAK -.

Erano appena entrati, certo, ma il fatto che siano rimasti in disparte rispetto al resto del gruppo può essere interpretato come un segnale: qualche incrinatura nello spogliatoio è presente e sta lasciando il segno.