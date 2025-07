Il difensore brasiliano ex Milan, PSG e Chelsea ha ispirato l'impresa dei suoi che hanno eliminato l'Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club

Il Fluminense, ad alcuni giorni dalla vittoria per 2-0 sull'Inter firmata da Cano ed Hercules, ha diffuso il video del discorso pre-partita del capitano, il difensore Thiago Silva. L'ex Milan ha mosso gli animi dei compagni con parole sentite e profonde, che hanno chiamato in causa la morte del padre del 40enne, avvenuta dopo i Mondiali 2014. Silva è stato uno dei migliori in campo, blindando la difesa a protezione della porta di Fabio. Ai quarti di finale sarà sfida all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, con in palio il penultimo atto del torneo. Di seguito il discorso integrale.