Il Galatasaray offre 55 milioni al Napoli per Osimhen, ma non bastano. Al Hilal e Juventus: il punto della situazione

Il club di Istanbul prova l'affondo per trattenere l'attaccante nigeriano, corteggiato anche da Al Hilal e Juventus: il punto della situazione

Il futuro di Victor Osimhen è ancora da scrivere: il Galatasaray prova l'affondo per tenerlo, ma la missione è in salita.

Il prestito che ha consentito all'ex Lille di giocare con il club di Istanbul è scaduto e così il classe 1998 è tornato al Napoli, ma non per restare. Non rientra nei piani di Antonio Conte, ha rotto con la società e con l'ambiente e allora si cerca una soluzione per separarsi.

Il giocatore, da parte sua, ha le idee molto chiare su dove proseguire la carriera: proprio al Gala, che ora si muove per provare a riportarlo in Turchia ma questa volta a titolo definitivo.