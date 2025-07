Repubblica - Il Galatasaray piomba su Svilar: offerto ingaggio da 6 milioni al portiere della Roma

I turchi sono a caccia di un nuovo portiere e nel mirino finisce il belga: sul tavolo un ricco contratto, ora si valuta una trattativa ufficiale con i giallorossi

Il Galatasaray e la Serie A, un legame a doppio filo in questa sessione di calciomercato. Ora sul taccuino dei turchi entra un nuovo nome: il portiere della Roma Mile Svilar.

Il club di Istanbul sta portando avanti diverse manovre che coinvolgono il mercato italiano. Lo sa bene l'Inter per la vicenda Hakan Calhanoglu ma non solo, perché anche Yann Sommer è entrato nell'orbita dei giallorossi. Un gradimento non casuale, perché Fernando Muslera è andato via e serve un nuovo numero uno titolare.

INTER, SOMMER E IL GALATASARAY

Dopo lo svizzero anche Svilar finisce nel mirino del Galatasaray e, secondo quanto riferito da Repubblica, all'estremo difensore belga sarebbe già arrivata una ricca proposta di contratto. Una mossa che rischia di scombussolare i piani della Roma che continua a lavorare al rinnovo dell'ex Benfica, una questione non ancora risolta nonostante l'ottimismo delle ultime settimane.