Il Girona 2024/25 è un enigma: dalle cessioni top alle scommesse Bryan Gil e Van de Beek

Era abbastanza scontato: dopo la grande impresa del 2023/24, terzo posto ne La Liga e prima storica qualificazione alla Champions League, la rosa del Girona è stata letteralmente presa d'assalto nella finestra di mercato estiva. Dando uno sguardo all'undici tipo di Michel che ha sconquassato il calcio spagnolo, ci si rende conto di come sia in atto una vera e propria rivoluzione forzata a Montilivi: in grassetto chi è rimasto.

Gazzaniga; Eric Garcia, David Lopez, Blind, Miguel Gutierrez; Yangel Herrera, Aleix Garcia; Tsygankov, Ivan Martin, Savinho; Dovbyk.

Tanto per cominciare, Eric Garcia, Savinho e il dodicesimo uomo Yan Couto sono rientrati rispettivamente dai proprietari dei loro cartellini, ovvero Barcellona, Troyes e Manchester City, che in seguito ha richiamato alla base proprio Savinho (tutti e tre i club, Man City, Girona e Troyes, fanno capo al City Group). Aleix Garcia è stato ceduto per una ventina di milioni al Bayer Leverkusen, mentre Artem Dovbyk, come sappiamo, l'ha preso la Roma per poco meno di 40 tra parte fissa e bonus, con un 10% sulla futura rivendita.

Ma vediamo come si stanno comportando i blanc-i-vermells in entrata.