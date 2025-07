Il classe 2008 ha finalmente l'occasione di essere protagonista in Serie A e lotterà per la salvezza coi giallorossi

Il Lecce si prepara ad accogliere Francesco Camarda: l'attaccante, in arrivo dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni e controriscatto in favore dei rossoneri a 4, sarà in Puglia nella giornata di lunedì, quando svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto con i salentini.