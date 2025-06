Il Liverpool ha fatto 0 acquisti: ecco perché Slot non compra giocatori sul mercato (per ora)

Nuovo allenatore, stessi giocatori. L'estate del Liverpool sta filando via senza quei grossi sussulti che ci sarebbe potuto attendere dopo l'addio a Klopp e l'arrivo in panchina di Slot. L'ex Feyenoord è entrato ad Anfield in punta di piedi, senza fare richieste, senza pretendere giocatori, alla faccia di chi crede che il mercato possa essere la panacea di tutti i mali di una squadra.

ZERO - Ad agosto iniziato, i Reds sono gli unici a non aver annunciato alcun nuovo acquisto nella super competitiva Premier League. Un unicum che sta lasciando interdetti i tifosi. La scorsa è stata infatti una stagione interlocutoria: è arrivata sì la Carabao Cup ma anche un terzo posto e due eliminazioni ai quarti nelle altre due coppe. E chi si aspettava che il gap con Arsenal e Manchester City - e anche con lo United attivissimo sul mercato - potesse essere colmato con dei nuovi arrivi è rimasto, per ora, deluso.