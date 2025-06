La FIGC ha ufficializzato le date d'inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la terza serie: il campionato regolare prenderà il via il 25 agosto 2024. La Serie C 2024/25 è pronta a partire: sono completi i gironi del prossimo campionato , con la Lega Pro che ha reso nota la composizione dei gironi A, B e C, con il sorteggio delle tre seconde squadre (Atalanta, Juventus e Milan).

Partono dunque anche le trattative di calciomercato, di cui vi terremo regolarmente aggiornati nella gallery sottostante: