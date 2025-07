Il Milan accelera per Brown: accordo vicino con il Gent, si lavora sul contratto

Il Milan accelera per Archie Brown come sostituto di Theo Hernandez: accordo vicino con il Gent, si lavora sui termini contrattuali con il giocatore.

Il Milan non vuole più aspettare. Salutato definitivamente Theo Hernandez – accasatosi all’Al Hilal a titolo definitivo per un cifra pari a 25 milioni di euro – il club rossonero vuole stringere per arrivare il prima possibile a finalizzare l’acquisto di colui che erediterà il ruolo di titolare e padrone della fascia sinistra difensiva. Nel corso di questi giorni, vi abbiamo raccontato su queste colonne di Calciomercato.com dell’interesse da parte della società di Via Aldo Rossi nei confronti di Archie Brown, terzino di proprietà del Gent. E in questi ultimi minuti, raccogliamo una novità interessante sul suo futuro.