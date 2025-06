Il Milan è Pulisic dipendente, ma Pochettino lancia l'allarme: la gestione di Fonseca diventa fondamentale

La verità è che c’è ben poco da fare: il Milan è Pulisic dipendente. Che fosse un giocatore diverso, speciale, lo si era capito già dal primo impatto nel mondo rossonero, con la perla di Bologna che segnò la sua prima esultanza in maglia rossonera. Non era che un assaggio delle sue caratteristiche, della sua voglia di rilancio e riscatto, del suo talento, perché di tale si tratta. Anzi, con una certa sicurezza, la dimensione di talento sta ormai stretta all’americano che, tramite prestazioni, gol, assist e leadership, si è ritagliato un posto in prima classe nella formazione rossonera, così come nei cuori dei tifosi milanisti, e una denominazione a fuoriclasse che più compete a un giocatore della sua qualità.

@cicciostraga7