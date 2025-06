Il Milan spinge via Kalulu: "Dobbiamo far uscire giocatori"

Pierre Kalulu continua a tenere in bilico sia il Milan che la Juventus, che restano in attesa di una decisione da parte del 24enne difensore. La trattativa lampo, venuta allo scoperto nella giornata di lunedì, aveva fin da subito portato a un accordo sostanziale fra il club rossonero e quello bianconero per il trasferimento del classe 2000 da Milanello alla Continassa. Restava però ancora da convincere del tutto il giocatore, che infatti ha manifestato qualche perplessità sull'operazione e ha preso tempo in attesa di una decisione.

PARLA FONSECA - Oggi, in conferenza stampa, l'allenare del Milan, Paulo Fonseca, ha ribadito che i rossoneri ora hanno la necessità di concludere qualche operazione in uscita: "Dobbiamo fare uscire giocatori perché ne abbiamo tanti, non è facile lavorare con tanti giocatori. Non voglio parlare di nomi. Ho già parlato con i giocatori: non è che non hanno qualità ma ne abbiamo tanti in diverse posizioni. Ci sono giocatori che per me hanno più possibilità di giocare andando altrove. Ho parlato con loro, ho detto che è normale avere meno spazio".

E al momento Kalulu, 112 presenze, 3 gol, uno Scudetto in rossonero e ultima scelta delle rotazioni difensive di Fonseca, è fra i giocatori che il Milan ha bisogno di cedere.

In queste ore, quindi, il club rossonero sta tenendo i contatti con il giocatore per convincerlo ad accettare la soluzione in uscita individuata, e che il Milan ritiene a condizioni favorevoli, verso la Juventus.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui