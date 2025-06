Sogno e incubo, il miracolo di Natale del Venezia di Recoba: storia di una salvezza impossibile diventata realtà

Un autentico regalo di Natale arrivato quasi inaspettatamente e in grado di tramutare un incubo in un sogno. Di storie di salvezze quasi impossibili tramutate in realtà gli annuari della nostra Serie A sono letteralmente piene, ma quanto accaduto nella stagione 1998/1999 andò oltre ogni aspettativa perché bastarono 6 mesi per ribaltare una situazione tragica in qualcosa di letteralmente magico. Stiamo parlando dell'incredibile salvezza raggiunta dal Venezia anche grazie ad Alvaro Recoba, quello che per molti fu un regalo di Natale posticipato del presidente Zamparini al suo allenatore Walter Novellino.