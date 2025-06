Il Napoli lavora su più fronti: accordo col PSV per Lang, contatti per Beukema del Bologna e Lucca dell'Udinese

Il club partenopeo è vicino all’intesa col PSV, trattative in corso per Lucca e Beukema: il club accelera su più fronti di mercato.

Il Napoli è nel pieno di una fase decisiva del proprio calciomercato estivo. Il club partenopeo ha praticamente chiuso l’accordo per l’acquisto di Noa Lang dal PSV Eindhoven, con una trattativa definita sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus. C’era già intesa con il calciatore, che si appresta dunque a vestire la maglia azzurra.

Parallelamente, sono andati in scena contatti diretti tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca: i friulani chiedono 40 milioni complessivi, una cifra giudicata eccessiva dal club campano, che cercherà di abbassare le pretese nei prossimi giorni.

Per la difesa, infine, resta vivo l’interesse per Sam Beukema del Bologna, con i felsinei che hanno già respinto una prima offerta: il Napoli è in trattativa con l’entourage del calciatore per ridurre la distanza tra domanda e offerta.