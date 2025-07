Alessandro De Felice 07 lug 2025 , 21:28 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 21:57

Il Napoli prepara il doppio colpo: scambio di documenti col PSV per Noa Lang, nuova offerta al Bologna per Beukema

Scambio di documenti per Lang, rilancio da 32 milioni per Beukema e trattativa serrata col Siviglia per Juanlu, che abbassa le pretese.

