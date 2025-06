Il Pagellone del Calciomercato: Juventus regina, il Milan strappa la sufficienza, Inter 6,5 e Napoli a un passo dal 9

Pagellone del mercato estivo stagione 2024/25. Una premessa è doverosa: ogni voto è dato in funzione delle possibilità economiche reali del club, dei risultati raggiunti nella passata stagione e degli obiettivi di questa nuova alle porte. Dunque, ad esempio, il voto del Milan o il voto del Parma non sono comparabili tra loro, ma in funzione di club dagli obiettivi simili. Il Milan si compara a Inter o Juventus, il Parma a Venezia o Udinese. Detto questo: buona lettura. E buone polemiche, come sempre quando si parla di pagelle e mercato!