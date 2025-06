Il Pagellone di Calciomercato: Milan 8, Inter 6,5, disastro Monza, male il Napoli, per la Juventus 6

Si è chiusa una finestra di mercato scoppiettante, con tanti affari conclusi. Con le big protagoniste, soprattutto Juventus e Milan. Tutti i club di Serie A si sono mossi, dalla capolista Napoli alle squadre che lottano per non retrocedere, non tutte però lo hanno fatto in maniera convincente. Il Milan è senza dubbio la squadra regina del calciomercato, la Juventus ha strappato una sufficienza stiracchiata, bocciato il Napoli. Una sessione che modifica anche quelle che sono le previsioni per quanto riguarda le favorite alla vittoria dello scudetto. Ecco tutti i voti.