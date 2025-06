Il Ravenna in campo con la divisa... di Babbo Natale: l'iniziativa solidale

Il Ravenna Football Club, protagonista di una stagione positiva nel Girone D della Serie D, si distingue non solo per i risultati sul campo, ma anche per il suo impegno sociale. Sotto la guida del nuovo proprietario Ignazio Cipriani, affiancato dal socio Niccolò Maisto, il club vuole diventare un punto di riferimento per iniziative benefiche.



INIZIATIVA SOLIDALE - Domenica 22 dicembre il Ravenna Football Club scenderà in campo contro il Progresso con una divisa speciale: una Santa Claus Limited Edition. La maglia, i pantaloncini e i calzettoni riprodurranno il classico look di Babbo Natale, con dettagli come la cintura nero-oro e il caratteristico rosso natalizio. Sul retro delle maglie, un messaggio festivo: Merry Christmas.



L'ALTRA INIZIATIVA - Questa iniziativa è più di un semplice gesto creativo. Infatti le divise saranno messe all’asta online e il ricavato sarà interamente devoluto all' Associazione Traversara in Fiore, impegnata a sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno colpito duramente, (ma non piegato) il territorio romagnolo. Ma non finisce qui: la giornata del 22 dicembre sarà interamente dedicata alle famiglie e alla magia del Natale. Infatti per ogni genitore che accompagnerà il proprio figlio allo stadio, se entrambi indosseranno il classico cappellino di Babbo Natale, il costo del biglietto sarà solo di 1€ all’ingresso. L’obiettivo è coinvolgere tutti i tifosi giallorossi nello spirito natalizio, offrendo momenti di condivisione e allegria accompagnati da cioccolata calda, vin brulé e altre iniziative speciali pensate per rendere la giornata unica e indimenticabile.



"IL CALCIO CHE DONA" - Il presidente del club Ignazio Cipriani ha affermato: “Il nostro obiettivo è fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle persone. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per le famiglie di vivere la magia del Natale unita alla forza della solidarietà. Vogliamo dimostrare che il calcio può diventare un veicolo di speranza, generosità e gioia. Credo fermamente che lo sport sia un potente strumento per sostenere chi è in difficoltà e promuovere il bene comune.”

