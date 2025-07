L'ottava edizione dell'evento non sarà più a Roma ma si sposta a Torino, per un'esperienza ancora più immersiva e rilevante

Il Social Football Summit (SFS), evento di riferimento internazionale per la football industry, si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava edizione, che si terrà il 18 e 19 novembre 2025 nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino (ph Daniele Badolato - Juventus FC).

L’ottava edizione offrirà un’esperienza ancora più immersiva e rilevante per il mondo dello sport e del calcio globale. L’evento si terrà in una location d’eccellenza, simbolo di innovazione architettonica e sostenibilità, scelta per rappresentare al meglio lo spirito di trasformazione che caratterizza questa nuova edizione.

Il programma si amplia con nuovi panel tematici e workshop interattivi, pensati per approfondire i grandi temi che stanno rivoluzionando l’industria sportiva: dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dalla comunicazione digitale alla progettazione di infrastrutture intelligenti fino all’analisi di tutte le nuove forme di business. Ampio spazio sarà dedicato anche allo sviluppo del calcio in tutte le sue forme, con focus specifici sul calcio femminile, i settori giovanili, la formazione professionale e le politiche di inclusione.

Al centro del dibattito ci saranno anche la medicina sportiva e il benessere degli atleti, la promozione del turismo sportivo come leva di crescita territoriale, nonché le strategie più efficaci per migliorare il fan engagement e ridefinire l’esperienza degli spettatori, dentro e fuori dagli stadi.