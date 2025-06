Il Valencia torna a Mestalla 25 giorni dopo la terribile alluvione: il commovente omaggio FOTO

A distanza di quasi un mese dal terribile disastro che ha colpito la comunità valenciana, con la DANA che ha causato oltre 220 vittime e ha devastato la provincia, costringendo i club a sospendere momentaneamente le attività sportive, nella giornata di oggi (23 novembre) il Valencia è tornato in campo a Mestalla per la sfida contro il Real Betis. Per l’occasione, il club ha pianificato diversi eventi in onore delle vittime e della popolazione colpita da quello che rappresenta uno dei disastri naturali più grandi della storia della Spagna. Di seguito la gallery con tutte le foto delle iniziative:

LA PARTITA - La sfida è, poi, terminata con una bella vittoria del Valencia, che si è imposto per 4-2, regalando una grande gioia alla propria gente, dopo un periodo davvero terribile. A segno - per i padroni di casa - Tarrega, Hugo Duro (doppietta) e David Lopez, mentre per gli andalusi, autogol di Duro e rete di Avila.