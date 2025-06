Infortuni al ginocchio, Carboni è solo l'ultimo: da Bremer a Carvajal e Zapata, quanti crociati saltati

Ormai è diventato un argomento di discussione quotidiana. Perché continuano a susseguirsi infortuni di grave entità che riguardano in tanti, troppi casi i legamenti e in particolare il crociato del ginocchio? Dare una risposta esaustiva a questa domanda non è sicuramente impresa facile, considerando i molti fattori in gioco e soprattutto le specificità di ogni caso. Quel che tuttavia è chiaro a tutti è la portata del fenomeno, che sembra non escludere nessuno: dal giovanissimo Valentin Carboni, vittima della rottura del crociato in nazionale, al navigato Dani Carvajal, protagonista di un infortunio addirittura peggiore con il Real Madrid.

QUANTI CASI - Calendario di impegni troppo fitto? Difetti nella preparazione? Semplice fragilità dei singoli giocatori? Sono tantissimi i casi di rottura o lesione al crociato, gravi problemi ai legamenti o al menisco. Andiamo a scorrere i più evidenti casi recenti (comprendendo anche alcuni della scorsa stagione, ancora fermi) tra la Serie A e i principali campionati europei, in un elenco che si spera non sia destinato ad allungarsi ulteriormente.