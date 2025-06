Infortuni Juventus: da Bremer a Milik, tutti i problemi e i tempi di recupero

Due problemi, che complicato le prossime settimane della Juventus. Nel giro di sei minuti, dal 6' e al 12', Thiago Motta ha perso due pedine fondamentali, Bremer e Nico Gonzalez, costretti al cambio contro il Lipsia. Il primo è stato sostituito da Gatti mentre l'argentino ha lasciato spazio a Conceicao, alla seconda partita consecutiva dopo quella di Marassi contro il Genoa, nella quale ha segnato il gol del 3-0.

I bianconeri sperano di avere buone notizie dall'infermeria durante la pausa per le nazionali, che non poteva arrivare in un momento migliore. Dopo il match contro il Cagliari, domenica 6 ottobre alle 12.30 allo Stadium, la Juventus tornerà in campo sabato 19 ottobre, alle 20.45 contro la Lazio. Il prossimo impegno di Champions League è previsto il 22 ottobre contro lo Stoccarda, sempre a Torino.

Di seguito tutti gli infortunati, caso per caso e i tempi di recupero