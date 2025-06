Siamo davvero agli sgoccioli: Adrien Rabiot lascerà la Juventus? Un quesito di attualità sì, ma di difficile risposta. Il contratto con la Juventus del centrocampista francese scadrà il prossimo 30 giugno: secondo quanto riportato da Sky Sport, il transalpino non ha ancora deciso se proseguire o meno la propria avventura in bianconero, rimandando ogni scelta finale al termine degli Europei che Rabiot sta disputando con la maglia dei Les Bleus. Una situazione di stand-by importante che ha messo in allerta le concorrenti in giro per l’Europa e per l’Italia, con il Milan che sta sondando il terreno.