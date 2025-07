Insigne alla Lazio con Sarri? "Sarebbe un piacere e un onore lavorare di nuovo con lui. Vedremo"

L'ex capitano del Napoli ha voglia di tornare a giocare a calcio in Europa ed è stato accostato ai biancocelesti

Lorenzo Insigne è uno svincolato di lusso dopo aver risolto il contratto che lo legava al Toronto, ora le vacanze in attesa di una nuova avventura. Con un'idea chiara in testa: tornare a giocare in Europa.

L'ex capitano del Napoli è atterrato nella mattinata di ieri a Fiumicino e, a Il Messaggero, ha parlato della possibilità emersa negli ultimi giorni: lavorare nuovamente con il suo mentore Maurizio Sarri, raggiungendolo alla Lazio.

Una reunion, tuttavia, al momento non è possibile perché il club biancoceleste ha il mercato bloccato e per l'eventuale tesseramento bisognerebbe attendere gennaio oppure novembre qualora arrivasse prima una decisione sullo sblocco. Non sono da escludere, tuttavia, altre soluzioni che consentirebbero al classe 1991 di tornare con effetto immediato nel calcio europeo, magari in Serie A.