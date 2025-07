Insigne svincolato, torna in Serie A? Dove può andare

L'attaccante classe '91 ha risolto il contratto con il Toronto, ora può firmare con qualsiasi club: il punto sul suo futuro

Dopo tre anni in MLS l'avventura di Lorenzo Insigne al Toronto è finita. L'attaccante classe '91 - 34 anni compiuti da poco - ha risolto il contratto con il club canadese anticipando l'addio rispetto alla scadenza naturale prevista per dicembre prossimo. L'ez giocatore del Napoli ora è svincolato e libero di firmare con un altro club: il suo desiderio sarebbe un ritorno in Europa, non è escluso che possa rientrare in Italia per giocare di nuovo in Serie A dopo gli undici anni con la maglia del Napoli.