Reduce da un Mondiale per club sottotono e finito al centro della querelle tra Lautaro Martinez e Cahalonglu, l'attaccante francese è al centro pure del calciomercato

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez dopo la sconfitta con il Fluminense hanno portato a diversi rumors di mercato. Non solo su Calhanoglu, il destinatario - stando a Beppe Marotta - delle frasi del numero 10 "Chi vuole restare resti, chi non vuole restare deve andare via", ma anche su Marcus Thuram. Il francese, il giorno dopo, aveva messo like al post Instagram con cui Calhanoglu aveva risposto proprio all'argentino.

POLVERIERA INTER, LIKE DI THURAM AL POST DI CALHANOGLU

Su Thuram ci sono gli interessi delle squadre di Premier League e del Paris Saint-Germain, con i nerazzurri che potrebbero inserire nella lista di potenziali sostituti Moise Kean, che ha la clausola rescissoria con la Fiorentina.