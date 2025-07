Inter, caccia al dopo Calhanoglu: spunta anche Kokcu del Benfica

Il Galatasaray spinge per il regista turco e spunta un suo connazionale dell'ex Milan sul taccuino dei nerazzurri

Il Mondiale per Club è andato in archivio con la sconfitta contro il Fluminense, ora per l'Inter arrivano giorni cruciali in chiave mercato. Al centro di tutto Hakan Calhanoglu, il Galatasaray spinge per portare a Istanbul il capitano della nazionale turca, aperto al trasferimento.

I contatti tra i due club sono partiti, ma la distanza tra le parti è importante: 15 milioni di euro la prima idea di proposta dei giallorossi, oltre il doppio (35-40 milioni) la richiesta dei nerazzurri per sedersi al tavolo delle trattative.

Giorni caldi per definire il futuro di Calha, nel frattempo l'Inter lavora al suo sostituto e dal Portogallo arriva una nuova candidatura: quella di Orkun Kokcu, connazionale di Hakan.