Inter: Calhanoglu fa 19 su 19 su rigore. Non è l'unico col 100% dal dischetto, ce ne sono altri 12

L'Inter vince contro l'Arsenal in Champions League e ancora una volta è stato decisivo il rigore trasformato dal cecchino infallibile Hakan Çalhanoglu. Da quando è arrivato in nerazzurro il turco ha segnato tutti i 19 rigori calciati tra tutte le competizioni per club.

Un autentico record anche se in Europa, considerando i giocatori appartenenti ai top 5 campionati europei (Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League) non è l'unico a poter vantare il 100% realizzativo dal dischetto.

Sono 12 i calciatori che hanno la perfezione assoluta dal dischetto e in lista ci sono anche vecchie conoscenze della nostra Serie A, ma nessuno ne ha calciati così tanti come il regista ex-Milan. Chi sono? Eccoli nella nostra gallery.