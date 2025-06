Le 5 cose che non sai di Topalovic, la stellina che sogna Ilicic e vede nerazzurro

L'Est Europa, da sempre fucina di grandi talenti, in special modo nella zona nevralgica del campo da calcio. Ne sanno qualcosa Inter e Atalanta, che in passato hanno avuto fior di campioni provenienti dalle zone in questione, dal croato Brozovic allo sloveno Ilicic. Il prossimo? C'è chi è pronto a scommettere che si possa trattare di Luka Topalovic, trequartista del 2006 in forza al Domzale, in Slovenia.

COLPO IN PROSPETTIVA - Topalovic è una possibile stella del futuro, un ragazzo che va aggregato alle giovanili e magari anche prestato altrove in un prossimo futuro per farlo adattare, ma quello che ha fatto vedere in Patria è stato sufficiente a far aprire proficui canali di comunicazione verso l'Italia, in particolare verso la Lombardia.