Inter, da Correa a Radu: il peso degli esuberi a bilancio

Il mercato dell'Inter è iniziato da tempo col doppio botto a parametro zero che porterà dal 1 luglio 2024 sia Piotr Zielinski che Mehdi Taremi in maglia nerazzurra, ma da tempo è iniziato per Marotta, Ausilio e Baccin una seconda e nuova fase che dovrà inevitabilmente far combaciare i conti fra entrate e uscite. E inevitabilmente, considerando i tanti giocatori che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi, ma che sono ancora sotto contratto e che per un motivo o per l'altro il 1 luglio saranno ancora di proprietà nerazzurra, è proprio da loro e dal loro impatto a bilancio che la società dovrà fare i conti. Da Correa a Radu sono 6 i giocatori considerabili come esuberi e che Calcio&Finanza ha analizzato.