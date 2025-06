Inter: da Oaktree in arrivo un aumento di capitale. Obiettivo pareggio di bilancio nel 2025

L'Inter passata da Zhang a Oaktree ha chiuso ufficialmente ieri il bilancio della stagione 2023/2024 e i conti del club nerazzurro continuano ad essere in forte miglioramento. Rispetto al -85 della stagione 2022-23 si è passati ad una previsione di un -40 o alla peggio -50 milioni di euro in cui, almeno in extremis, non sono arrivate cessioni dolorose al fine di generare plusvalenze. In sostanta il fondo Usa Oaktree ha certificato quanto annunciato nel momento dell'escussione del pegno sul prestito concesso a Suning: la continuità aziendale e la competitività del club non sono e saranno messe in discussione.