Inter, dal Manchester City al Bayer Leverkusen: avversarie in Champions League, la formazione tipo e la stella

L'Inter è il club italiano che parte in primissima fila per la conquista della nuova Champions League. La novità più importante riguarda la prima fase, che non prevede più otto gironi da quattro squadre ciascuno, ma un girone unico con le squadre che giocheranno otto partite contro altrettanti avversari diversi: i punti conquistati negli incontri daranno vita a una graduatoria unica, con le prime otto classificate che voleranno agli ottavi di finale, le squadre dal 9° al 24° posto che disputeranno un playoff aggiuntivo e le squadre dal 25° al 36° posto che saranno eliminate. Le avversarie dei nerazzurri di Simone Inzaghi saranno le seguenti, in attesa del calendario che uscirà sabato prossimo e sarà determinante:

Lipsia - CASA

Manchester City - TRASFERTA

Arsenal - CASA

Leverkusen - TRASFERTA

Stella Rossa - CASA

Young Boys - TRASFERTA

Monaco - CASA

Sparta Praga - TRASFERTA