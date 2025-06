Inter, Dimarco punta più di Lautaro? La costruzione di Inzaghi e il motivo per cui il vice-Bastoni era la priorità

Il calcio non è solo fatto di giocate individuali e schemi, ma da diversi anni a questa parte è fatto anche di idee volte a trovare il modo di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri calciatori e avvantaggiarsi sui propri rivali. In sostanza, gli allenatori più bravi cercando di far evolvere e crescere il proprio gioco, partendo da una base solida e sperimentando su questa.

L'ESPERIMENTO DI INZAGHI - Uno degli allenatori che in questo inizio di stagione ci sta provando maggiormente è Simone Inzaghi che, rispetto a un anno fa, ha introdotto per la sua Inter una novità importantissima con Dimarco protagonista e che spiega ancor più l'ultima scelta di Palacios come ultimo colpo in entrata.