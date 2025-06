Inter, due acquisti chiusi e tante cessioni in vista: 46 giocatori da valutare, le situazioni caso per caso

Porte girevoli in casa Inter. I nerazzurri devono gestire un grosso parco giocatori e pianificare le mosse per fornire a Simone Inzaghi la rosa più adatta per i tanti impegni che si prospettano nel 2024/25. I freschi campioni d'Italia dovranno difendere lo Scudetto, provare il blitz in Champions League, tornare competitivi in Coppa Italia e immergersi nel territorio sconosciuto del Mondiale per club. Serviranno tante forze fresche.

CHI RESTA E CHI VA - Fra i giocatori a disposizione del tecnico piacentino, quelli che rientrano dai prestiti, sono ben 46 gli elementi su cui Marotta e Ausilio devono ragionare. La rosa è completa in molti ruoli, avendo già ottimizzato due nuovi acquisti (Piotr Zielinski e Mehdi Taremi), e altri innesti saranno fatti solo previa cessione di giocatori che non rientrano più nel progetto. Alcuni andranno via in scadenza di contratto, altri saranno venduti, altri ancora ripartiranno in prestito.