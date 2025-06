Inter, ecco le tre nuove maglie per la prossima stagione: FOTO

Tre nuove maglie con lo Scudetto della seconda stella. L'Inter si rifà il look in vista della prossima stagione 2024/2025, quando i nerazzurri indosseranno tre nuove divise con il tricolore sul petto. Il sito specializzato Opaleak ha pubblicato le anticipazioni di quelle che dovrebbero essere le nuove maglie: prima (a strisce nerazzurre in verticale per tre quarti e in orizzontale per un quarto), seconda (bianca con dettagli blu-grigi) e terza (gialla con inserti neri un po' come nella stagione 1996/1997).

GUARDALE NELLA GALLERY