Gazzetta - Inter-Ederson, si può con le cessioni: non solo Calhanoglu, tesoretto da Frattesi

L'Inter studia le mosse a centrocampo, con Calhanoglu in partenza piace Rios e nel mirino c'è anche Ederson, un sogno possibile con la cessione del turco e non solo

Un'estate che può portare grandi cambiamenti in casa Inter, soprattutto in mezzo al campo. Tiene banco la situazione di Hakan Calhanoglu, un caso da risolvere. Dopo il durissimo botta e risposta con Lautaro Martinez, il vano tentativo di riconciliazione e le parole sul tema di Beppe Marotta, si lavora per cercare una soluzione. La corte del Galatasaray è serrata e il centrocampista classe 1994 vuole tornare a casa, ma la quadra economica tra i due club non è semplice da trovare.

GALATASARAY-CALHANOGLU, TRA 'CHIAMATE' E SMENTITE

I nerazzurri chiedono 30 milioni di euro per liberare il turco, una cifra richiesta che ad oggi il club di Istanbul non è intenzionato a soddisfare, vista la volontà di garantire a Calhanoglu un ingaggio in doppia cifra l'obiettivo è di non investire una cifra troppo elevata per il cartellino.

INTER, CHI E' RICHARD RIOS

Se parte Calhanoglu l'Inter ha già una lista di nomi per sostituirlo, da Angelo Stiller dello Stoccarda a Morten Frendrup del Genoa fino a Richard Rios del Palmeiras, ma c'è un altro nome che da tempo fa sognare i nerazzurri: Ederson.