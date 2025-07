Inter, entra nel vivo la trattativa per la cessione di Aleksandar Stankovic: dirigenti del Bruges in sede

I dirigenti del Bruges sono entrati nella sede dell'Inter: al centro dei discorsi la trattativa per il trasferimento di Aleksandar Stankovic

Sono ore importanti per la trattativa tra Inter e Bruges per Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005 è finito nel mirino della società belga e la situazione si sta scaldando.

Il direttore sportivo Devy Rigaux e il direttore generale Bob Madou sono arrivati nella sede di Viale della Liberazione per incontrare i dirigenti dell'Inter e fare il punto sul passaggio in Belgio di Stankovic, reduce dall'ottima stagione al Lucerna, in Svizzera.