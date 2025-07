I nerazzurri pensano al classe '96 in uscita dal Psg dopo il prestito all'Aston Villa: prima, però, serve la cessione di Taremi

In casa Inter è in corso una mezza rivoluzione in attacco: via Correa e Arnautovic, dentro Bonny e Pio Esposito (rientrato dal prestito allo Spezia). Per ora, perché ancora non è finita. Confermati Lautaro e - per il momento - Thuram, per il quale non ci sono segnali di un possibile addio si attendono offerte per Taremi e per sostituirlo i nerazzurri stanno cercando un giocatore con caratteristiche diverse: l'idea è quella di avere quasi un ibrido tra trequartista e attaccante, veloce, di qualità, che sappia calciare in porta ma anche saltare l'uomo.