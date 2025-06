Inter, tutto il calendario fino a fine stagione: le date fra Serie A, Coppa Italia e Champions League

L'Inter festeggia e continua a tenere viva la fiammella che porta al sogno di un triplete ancora possibile. Il 2-2 ottenuto contro il Bayern Monaco, che segue il 2-1 conquistato all'andata nei quarti di finale di Champions League ha qualificato i nerazzurri alle semifinali del torneo dove sarà il Barcellona - come nel 2010 - l'avversario che si troveranno davanti. Due partite che saranno ovviamente super competitive e che porteranno via tantissime energie, fisiche e mentali, in un calendario che già oggi sembrava complicatissimo.

Le date ufficiali del doppio confronto, con l'andata allo stadio Olimpico di Montjuic a Barcellona e il ritorno a San Siro sono state annunciate dalla Uefa e si inseriscono in una serie di gare complicatissime: la prima delle due sfide è in programma mercoledì 30 aprile alle 21 (esclusiva Prime Video) e arriva a chiusura del tour de force che vedrà Bologna, derby di ritorno col Milan di Coppa Italia e Roma in fila. La seconda a Milano martedì 6 aprile alle 21 precede invece le due gare contro Torino e Lazio che potrebbero essere inframezzate dalla finalissima di Coppa Italia.

Ecco tutte le date del calendario dell'Inter da oggi a fine stagione, gli orari precisi della Serie A devono ancora essere decisi e confermati dalla Lega Calcio.

L'articolo prosegue qui sotto.