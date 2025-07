Inter, il Manchester City piomba su Dumfries. Barcellona più defilato

Il laterale olandese ha una clausola di 25 milioni con il club nerazzurro, valida fino al 15 luglio 2025

Continua a tenere banco in casa Inter la questione relativa alla clausola rescissoria – da 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio - che pende sul futuro di Denzel Dumfries.Mundo Deportivo infatti, che nei giorni scorsi aveva accostato il laterale olandese al Barcellona, ha parlato di un interessamento da parte del Manchester City per l’interista (secondo quanto riportato dall’esperto di mercato inglese Steve Kay il club britannico ha già avviato i primi colloqui).

L’ex giocatore del PSV Eindhoven è reduce dalla sua miglior stagione in carriera, in termini realizzativi,conclusa con 11 goal e 6 assist in 47 gare giocate tra tutte le competizioni.